Жулин резко высказался о небинарном фигуристе Ледюке

Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на информацию о том, что американец Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кэйн-Гриббл, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

«В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам он как мужчина, получается. И изначально был мужчиной. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу», — приводит слова Жулина «ВсёПроСпорт».

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Бестемьянова высказалась об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка.