Траньков назвал нормальной историей попадание небинарного фигуриста ЛеДюка на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков прокомментировал тот факт, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.
Траньков назвал нормальной историей попадание небинарного фигуриста ЛеДюка на ОИ-2022
  • AP
  • © John Locher

«Для меня это абсолютно нормальная история. Я спокойно и толерантно отношусь ко всем. Сейчас он вместе с Кейн-Гриббл выиграл чемпионат США во второй раз. Также они дважды попали в первую десятку на первенстве планеты. Это хорошая пара, но и назвать её топовой не могу. Бороться за медали в личном турнире им будет крайне непросто, если, конечно, не вмешается в распределение наград пандемия коронавируса с неожиданными положительными тестами. А вот в командном они вполне могут помочь сборной США подняться на пьедестал», — сказал Траньков RT.

Ранее чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская призвала не унижать ЛеДюка.

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