Бутырская об отборе на ОИ небинарного фигуриста ЛеДюка: давайте не будем в этом ковыряться

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская ответила на вопрос по поводу того, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в соревнованиях спортивных пар с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

«Даже не знаю, что вам ответить и как реагировать. Как бывшей фигуристке и уже не молодому человеку мне странно отвечать на такие вопросы. Время течёт. Всё меняется, и появляются подобные «новшества». Сексуальная ориентация американца — его личное дело. Давайте не будем в этом ковыряться. Пусть даже он не относит себя ни к одному из полов, всё равно остаётся мужчиной и достойно выступает именно в этой роли», — сказала Бутырская RT.

Она призвала по этой причине не унижать спортсмена и относиться проще к данной ситуации.

«Да и когда я выступала сама, фигуристы не задумывались над вопросом, являются ли их соперники натуралами или нет. В первую очередь все размышляли о собственных прокатах и проблемах», — добавила Бутырская.

Ранее сообщалось, что ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине.