Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине

Американский фигурист Тимоти Ледук, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

Ледук и его партнёрша были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, на котором они одержали победу.

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила один четверной прыжок на ЧЕ-2022, Валиева — три.