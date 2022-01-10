Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине
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Ледук и его партнёрша были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, на котором они одержали победу.
Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».
Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее сообщалось, что Трусова заявила один четверной прыжок на ЧЕ-2022, Валиева — три.