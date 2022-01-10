Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине

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Американский фигурист Тимоти Ледук, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.
Американский фигурист Ледук станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине
  • Gettyimages.ru

Ледук и его партнёрша были включены в олимпийскую сборную по итогам чемпионата США, на котором они одержали победу.

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Зимние олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее сообщалось, что Трусова заявила один четверной прыжок на ЧЕ-2022, Валиева — три.

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