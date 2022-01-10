Трусова заявила один четверной прыжок на ЧЕ-2022, Валиева — три

Стал известен контент российских фигуристок на чемпионате Европы, который стартует 12 января в Таллине.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, чемпионка России Камила Валиева собирается исполнить тройной аксель в короткой программе. В заявке на произвольную программу у 15-летней спортсменки фигурируют четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного и тройного тулупа, а также каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

Чемпионка мира Анна Щербакова на первенство Европы заявила лишь один прыжок категории ультра-си — четверной флип.

У серебряного призёра российского чемпионата Александры Трусовой в заявке также лишь один квад — четверной лутц.

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