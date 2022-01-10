Трусова заявила один четверной прыжок на ЧЕ-2022, Валиева — три
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев, чемпионка России Камила Валиева собирается исполнить тройной аксель в короткой программе. В заявке на произвольную программу у 15-летней спортсменки фигурируют четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного и тройного тулупа, а также каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.
Чемпионка мира Анна Щербакова на первенство Европы заявила лишь один прыжок категории ультра-си — четверной флип.
У серебряного призёра российского чемпионата Александры Трусовой в заявке также лишь один квад — четверной лутц.
Ранее Арутюнян раскритиковал решение отцепить Малинина от ОИ-2022.