Арутюнян раскритиковал решение отцепить Малинина от ОИ-2022

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с Ильёй Малининым, возмущён тем, что фигурист не вошёл в сборную США на Олимпийские игры в Пекине.

«Честно говоря, у меня даже не находится слов, чтобы описать, до какой степени я возмущён. Дело здесь совершенно не в том, что я работал с Ильёй и делал всё возможное, чтобы он добился такого уровня результата. Я никогда не занимался протекционизмом в отношении спортсменов, с которыми работаю, и тем более не собираюсь делать это сейчас. Но Илья на чемпионате страны — второй. Второй!!! Причём с отрывом. Да, ему мало лет, всего 17, но он потенциально — будущее той страны, в которой живёт. С русским именем и русской фамилией, но он американец. И то, что его не включили в олимпийскую сборную, свидетельствует, на мой взгляд, о вопиюще непрофессиональном подходе. Нам говорят, что так составлены правила. Ну так поменяйте эти правила, пересмотрите их. Если серебряный призёр последнего чемпионата страны при трёх квотах попадает в сборную только запасным, значит, нужно найти возможность сделать исключение, что угодно, но дать парню возможность выступить на Играх в Пекине, тем более что с такими баллами он мог бы претендовать на призовое место», — заявил Арутюнян в интервью RT.

Напомним, что Илья Малинин исполнил четыре четверных прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США. При этом он не попал с олимпийскую сборную страны.

Победу праздновал трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен.

Ранее Нэйтан Чен заявил, что Малинина ждёт великолепное будущее.