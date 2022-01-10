Нэйтан Чен: Малинина ждёт великолепное будущее
- © AP Photo/Mark Zaleski
«Удивительно, как вырос Малинин. Илья намного впереди меня образца 2016 года в контексте качества и стабильности. Очевидно, его ждёт великолепное будущее», — цитирует Чена NBC Sports.
Напомним, Малинин исполнил четыре четверых прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США. Победу праздновал Нэйтан Чен, который в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат.
Ранее Байер заявил, что Россия должна была сделать предложение фигуристу Малинину.