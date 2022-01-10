Нэйтан Чен: Малинина ждёт великолепное будущее

Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэйтан Чен высказался о своём партнёре по сборной США Илье Малинине.

«Удивительно, как вырос Малинин. Илья намного впереди меня образца 2016 года в контексте качества и стабильности. Очевидно, его ждёт великолепное будущее», — цитирует Чена NBC Sports.

Напомним, Малинин исполнил четыре четверых прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США. Победу праздновал Нэйтан Чен, который в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат.

Ранее Байер заявил, что Россия должна была сделать предложение фигуристу Малинину.