Нэйтан Чен: Малинина ждёт великолепное будущее

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Трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэйтан Чен высказался о своём партнёре по сборной США Илье Малинине.
Нэйтан Чен: Малинина ждёт великолепное будущее
  • © AP Photo/Mark Zaleski

«Удивительно, как вырос Малинин. Илья намного впереди меня образца 2016 года в контексте качества и стабильности. Очевидно, его ждёт великолепное будущее», — цитирует Чена NBC Sports.

Напомним, Малинин исполнил четыре четверых прыжка в произвольной программе и занял второе место на чемпионате США. Победу праздновал Нэйтан Чен, который в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат.

Ранее Байер заявил, что Россия должна была сделать предложение фигуристу Малинину.

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