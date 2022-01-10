Байер считает, что Россия должна была сделать предложение фигуристу Малинину
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«Было бы правильно, если бы Россия сделала Илье предложение», — написал Байер в своём Twitter.
Напомним, что Малинин исполнил четыре четверых прыжка в произвольной программе и занял второе место. Победу праздновал трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен.
Несмотря на серебро, Малинин не вошёл в сборную США на Олимпийские игры в Пекине. В тройку участников вошли Нэйтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун.
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