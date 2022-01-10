В Китае подготовили клип к Олимпиаде-2022

В Китае выпустили клип «Вместе ради общего будущего» к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Клип вышел на площадках СGTN в социальных сетях. Ведущие СGTN, известные блогеры, спортсмены и музыканты из разных стран исполнили песню «Вместе ради общего будущего». Именно так звучит официальный девиз Игр.

Музыкальная эстафета началась в декабре 2021 года. Запись проходила более чем в десяти городах мира. В ней приняли участие российская фигуристка Евгения Медведева, казахский певец Димаш Кудайберген, американская певица Холли Флек и сотни людей из разных уголков мира.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в НХЛ исключили возможность участия в ОИ в Пекине российских игроков лиги.