В НХЛ исключили возможность участия на ОИ в Пекине российских игроков лиги

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Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли опроверг информацию о том, что игрокам сборной России, которые выступают в заокеанской лиге, будет разрешено принять участие в Олимпиаде-2022 в частном порядке.
В НХЛ исключили возможность участия на ОИ в Пекине российских игроков лиги
  • © AP Photo/Jim McIsaac

«Хоккеистов сборной России, выступающих в НХЛ, могут отпустить на Игры? Это неправда. Хоккеисты, имеющие контракт в НХЛ, не будут принимать участие в Олимпийских играх вне зависимости от их принадлежности к какой-либо национальной сборной. В настоящее время мы запрашиваем подтверждение IIHF и МОК о том, что любые игроки, имеющие контракт с клубами НХЛ, будут признаны нелегитимными на Олимпийских играх в Пекине. Они не будут заявлены и ни при каких обстоятельствах не смогут принять участие в турнире», — цитирует Дэйли «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду.

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