«Матч ТВ»: сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду

В сборной России по хоккею прорабатывают различные варианты с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекин, несмотря на отказ лиги от участия на Играх.

Как сообщает «Матч ТВ», Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не станут препятствовать включению игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в заявку, если они ранее были внесены в расширенный список кандидатов.

Федерация хоккея России (ФХР) при этом готова взять на себя вопросы со страховками и компенсацией за пропуск двух-трёх недель сезона НХЛ, если в клубах не захотят платить зарплату пропускающим матчи исполнителям.

В российской команде уверены, что игроки смогут принять участие в Олимпиаде, если договорятся со своими клубами.

Однако остаётся открытым вопрос по поводу позиции НХЛ по поводу персонального участия игроков с действующими контрактами. По информации адвокатов профсоюза игроков, НХЛ не позволит хоккеистам расторгать контракты, а затем заново подписывать их с теми же клубами.

Ранее нападающий молодёжки Матвей Мичков признался, что хотел бы поехать на Олимпиаду в составе сборной России.