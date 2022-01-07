Мичков признался, что хотел бы поехать на Олимпиаду в составе сборной России

Форвард санкт-петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков поделился мнением о своём возможном участии в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Пацаны показывали мнения журналистов о том, что меня надо включить в состав на Игры. Скидывали в шутку состав, где везде только моя фамилия — и у форвардов, и у защитников, и у вратаря. Посмеялись немного на эту тему. Конечно, я хотел бы поехать на Олимпиаду, однако это не от меня зависит. Любой уважающий себя игрок хочет поехать на Олимпиаду, это ведь такое большое событие, очень круто. Если меня пригласят, буду приносить пользу команде и доказывать, что не ошиблись с выбором. Я готов, мы зажжём! Нужно выигрывать Олимпиаду, это очень важное событие для России. В прошлый раз мы выиграли, необходимо доказывать, что выиграли не случайно, а заслуженно», — цитирует Мичкова «Чемпионат».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 17-летний нападающий провёл 13 матчей, в которых набрал пять очков (2+3).

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Мичков заявил, что в СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ.