Мичков: в СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ

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Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков рассказал, почему ещё не готов выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Мичков: в СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ
  • © Pascal Muller/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Ещё рано ехать в Америку, надо здесь окрепнуть, состояться как игрок, набраться опыта, поиграть в КХЛ. В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ», — цитирует Мичкова «Чемпионат».

Он отметил, что ему комфортно в России, потому что здесь его семья. Для него это немаловажный фактор. Он также ещё не выучил английский, чтобы свободно на нём разговаривать.

«До Америки ещё есть время, подписал такой контракт со СКА, чтобы подготовиться к игре в Северной Америке», — добавил Мичков.

Ранее главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон отреагировал на травму Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

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