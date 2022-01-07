Тренер «Миннесоты» — о травме Капризова: это не хоккей

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон отреагировал на травму Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Это хищный удар. Это одна из таких вещей, которых мы не хотим видеть в лиге. Он наносит травму нашему лучшему игроку. Это не хоккей», — цитирует тренера журналистка Сара Маклеллан в своём Twitter.

Он отметил, что шайба находилась в свободном доступе. Американский игрок «Бостона» Трент Фредерик мог свободно забрать шайбу, но он ударил соперника в спину.

Напомним, что Капризов получил травму после столкновения с Фредериком и не смог продолжить матч. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов записал на свой счёт одну забитую шайбу.

Ранее Куликов заступился за Капризова и подрался с Фредериком.