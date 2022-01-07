Куликов заступился за Капризова и подрался с Фредериком
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» встречалась с «Бостоном». Капризов получил в матче травму после столкновения с Трентом Фредериком.
В Telegram-канале «Хоккей без зрителей» появилось видео, как Куликов, пытаясь отомстить за Капризова, ввязался в драку с американцем.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов записал на свой счёт одну забитую шайбу.
Ранее сообщалось, что две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Калгари».