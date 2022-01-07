Куликов заступился за Капризова и подрался с Фредериком

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Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов заступился за своего одноклубника и соотечественника Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» встречалась с «Бостоном». Капризов получил в матче травму после столкновения с Трентом Фредериком.

В Telegram-канале «Хоккей без зрителей» появилось видео, как Куликов, пытаясь отомстить за Капризова, ввязался в драку с американцем.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». Капризов записал на свой счёт одну забитую шайбу.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Калгари».

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