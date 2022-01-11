Бестемьянова высказалась об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка
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«Главное, Тимоти в роли парника выполняет все функции, которые положено мужчине в этом виде, делает все предписанные элементы, в частности поддержки. Что касается ориентации спортсмена, то он имеет полное право не причислять себя ни к одному из полов. Таковы сегодняшние реалии. А на программах и катании это никак не отразится», — заявила Бестемьянова в интервью RT.
Ранее Траньков заявил, что все в курсе ориентации фигуриста Ледюка.