Бестемьянова высказалась об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об отборе на ОИ в Пекине американского фигуриста с небинарной гендерной идентичностью Тимоти Ледюка.
Бестемьянова высказалась об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Главное, Тимоти в роли парника выполняет все функции, которые положено мужчине в этом виде, делает все предписанные элементы, в частности поддержки. Что касается ориентации спортсмена, то он имеет полное право не причислять себя ни к одному из полов. Таковы сегодняшние реалии. А на программах и катании это никак не отразится», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Ранее Траньков заявил, что все в курсе ориентации фигуриста Ледюка.

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