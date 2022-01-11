Траньков — об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка: все в курсе его ориентации

Олимпийский чемпион Максим Траньков высказался об отборе на ОИ в Пекине американского фигуриста с небинарной гендерной идентичностью Тимоти Ледюка.

«Тимоти катается как минимум четырёхлетие, и все в курсе его ориентации. Не меняются и судьи. Однако только за это баллы выше ставить ему не стали. Во всяком случае, я такого не наблюдал. Поверьте, в фигурном катании это никак не влияет. Просто не тот вид спорта, где что-то подобное способно стать сенсацией», — заявил Траньков в интервью RT.

Ранее Бутырская назвала плюсы отбора на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка.