Траньков — об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка: все в курсе его ориентации

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Олимпийский чемпион Максим Траньков высказался об отборе на ОИ в Пекине американского фигуриста с небинарной гендерной идентичностью Тимоти Ледюка.
Траньков — об отборе на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка: все в курсе его ориентации
  • globallookpress.com
  • © Naoki Morita/AFLO

«Тимоти катается как минимум четырёхлетие, и все в курсе его ориентации. Не меняются и судьи. Однако только за это баллы выше ставить ему не стали. Во всяком случае, я такого не наблюдал. Поверьте, в фигурном катании это никак не влияет. Просто не тот вид спорта, где что-то подобное способно стать сенсацией», — заявил Траньков в интервью RT.

Ранее Бутырская назвала плюсы отбора на Олимпиаду небинарного фигуриста Ледюка.

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