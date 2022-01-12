Мать Дмитриева: неужели кто-то думал, что сын будет конкурировать с Ченом

Мать американского фигуриста Артура Дмитриева Татьяна Дручинина оценила выступление сына на чемпионате США.

«Всему своё время. Неужели кто-то думал, что Артур будет всерьёз конкурировать с Ченом и Чжоу? На чемпионате США Артур просто планировал вернуться в качестве действующего спортсмена и эту задачу выполнил», — цитирует Дручинину РИА Новости.

Она также добавила, что очень рада за сына, который спустя долгое время почувствовал соревновательную атмосферу. Она отметила, что благодаря Артуру Дмитриеву в США впервые был исполнен четверной аксель.

На чемпионате США фигурист занял 11-е место. Победу праздновал трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен. Напомним, что Дмитриев в 2021 году сменил российское гражданство на американское.

Ранее сообщалось, что все фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус на ЧЕ.