Уникальный шанс: российские фигуристы могут завоевать все медали на чемпионате Европы в Таллине

Отказ от участия Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона предоставил российским фигуристам возможность завоевать все медали стартующего в Таллине чемпионата Европы. Сложнее всего придётся мужчинам в отсутствие травмированного Михаила Коляды, а также рвущейся в элиту танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Тем не менее национальная команда имеет все шансы превзойти результат двухгодичной давности на турнире в Граце, где было выиграно десять наград из 12 возможных.

Рейс Москва — Рига — Таллин во вторник, 11 января, вполне можно было считать филиалом европейского чемпионата в воздушном пространстве: в столицу Эстонии направлялись основные силы российской сборной — Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Танцы на льду были представлены российским и венгерским дуэтами Ирины Жук и Александра Свинина и немецкой парой Анжелики Крыловой. Этим же рейсом предпочли добираться до места старта два главных руководителя Федерации фигурного катания на коньках России: её президент Александр Горшков и генеральный директор Александр Коган.

И уже на этой стадии можно было сказать, что предстоящий чемпионат выгодно отличается от прошлогоднего мирового первенства в Стокгольме: год назад фигуристам было категорически запрещено брать с собой каких бы то ни было сопровождающих, сейчас же вместе с российскими одиночницами в Таллин прилетели их мамы, а с Сашей Трусовой прибыла ещё и собака.

12 лет назад столица Эстонии уже принимала у себя континентальный чемпионат. О соревнованиях такой давности сейчас вряд ли кто вспомнит, хотя на самом деле тот турнир был едва ли не самым знаковым стартом олимпийского цикла: на лёд после перерыва в 3,5 года вернулся Евгений Плющенко и в шестой раз надел корону сильнейшего фигуриста Европы.

При желании в этом можно увидеть некий символизм: в 2010-м, за три недели до Олимпийских игр в Ванкувере главными ньюсмейкерами соревнований стали сам Плющенко и его наставник. Сейчас же Алексей Мишин привёз в Таллин Евгения Семененко, которому предстоит отстаивать право на путёвку в Пекин, в то время как второй подопечный выдающегося тренера, Михаил Коляда, уже вытянул свой счастливый билет.

Но все параллели на этом можно закончить. Ведь нынешняя ситуация на самом деле ничем не напоминает ту, стародавнюю. И дело здесь вовсе не в том, что первый чемпионат проводился на довольно невзрачной арене «Саку Суурхалль», а нынешний пройдёт на лучшем ледовом стадионе республики «Тондираба». Просто Плющенко возвращался с совершенно конкретной целью: разметать соперников по углам и занять трон, на который в его отсутствие как-то невнятно претендовали Стефан Ламбьель и Брайан Жубер.

Это намерение бросалось в глаза с первой секунды появления спортсмена на льду и увенчалось его триумфом и достаточно издевательским постпобедным комментарием: «Я доволен. Победил соперников, которые усердно тренировались все три с половиной года, пока я отдыхал…»

Способен ли хоть кто-то из нынешних российских одиночников продемонстрировать подобную «наглость хода»? Увы… Даже именитый Михаил Коляда, который отказался от участия в чемпионате Европы из-за незначительной (официальная версия) травмы ноги, выглядит в контексте предолимпийского старта как человек, который предпочёл лишний раз не подставляться под сравнение с кем бы то ни было. И уж тем более неясно, как поведут себя в европейской драке те, у кого пока ещё не было опыта подобных состязаний, — Марк Кондратюк, Семененко и Андрей Мозалёв.

Таллин-2010 был чемпионатом сюрпризов. Как раз тогда, пусть и на другой арене, у Тамары Москвиной впервые стали первыми Юко Кавагути и Александр Смирнов, оставив позади трёхкратных на тот момент чемпионов Европы Алёну Савченко и Робина Шелковы. Сейчас на льду уже нет ни тех, ни других, Москвина же по-прежнему у борта, а мы мысленно прикидываем, какая из двух пар выдающегося тренера окажется выше ступенью на пьедестале — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский или обладатели мировой короны Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В танцах на льду 12 лет назад произошла рокировка: в статусе действующих чемпионов приехали Яна Хохлова и Сергей Новицкий, но… остались третьими. А золото увезли Оксана Домнина и Максим Шабалин, причём партнёр бился за ту победу через считаные дни после сложной операции на колене: для больной ноги даже соорудили специальную ортопедическую конструкцию, которая удерживала сустав в нужном положении.

О перспективе возможной рокировки между чемпионами мира Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым (тоже с травмой) и вице-чемпионами Европы Александрой Степановой и Иваном Букиным говорят сейчас немало, и как тут снова мысленно не провести параллель с тем уже почти забытым турниром? Тем более что в соперниках у россиян снова итальянцы. В 2010-м — Федерика Файелла и Массимо Скали, на этот раз — Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Единственный вид программы, где за 12 лет изменилось абсолютно всё, — женское одиночное катание. На том давнем чемпионате российских девушек вообще не оказалось на пьедестале, лучшей, с седьмым результатом, была Алёна Леонова, и все мы воспринимали это как некую данность. Сейчас же будет крайне удивительно, если российскую тройку сумеет разбить какая-либо из иностранных спортсменок.

Хотя свой нероссийский фаворит у нынешнего чемпионата, безусловно, есть. Это Луна Хендрикс — единственная из оставшихся участниц, кто в сезоне подбирался к отметке 220 баллов по сумме двух программ. Обратит на себя внимание и Ева Лотта Киибус. Подопечной известного тренера Анны Леванди на домашнем чемпионате заведомо достанется немалая доля восторгов — её в Эстонии боготворят. Да и для самой наставницы первенство в Таллине особенное: на этом турнире дебютирует её младший сын — Арлет.

Ну и напоследок интересная деталь: благодаря отказу от участия в европейском чемпионате четырёхкратных чемпионов мира в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона российским фигуристам представился шанс записать на свой счёт совершенно уникальное достижение: не просто стать чемпионами Европы во всех четырёх категориях, что уже случалось в 2006-м и 2020-м, но и выиграть абсолютно все медали. Не совсем прилично, конечно, но зато как это было бы красиво!