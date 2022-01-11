Попова заявила, что Щербакова проиграет Хендрикс в борьбе за бронзу ЧЕ

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова сделала прогноз результатов в женском одиночном катании на чемпионате Европы.

«Первая в моём прогнозе у женщин — Валиева. Все же согласны? Вторая — Трусова. Луна Хендрикс — на третьем, а Щербакова — на четвёртом», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, в голове у Анны Щербаковой может возникнуть сбой, потому что в сезоне у неё не было чистых прокатов.

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в Таллине.

Ранее сообщалось, что Трусова не заявляла один четверной лутц на произвольную программу на ЧЕ.