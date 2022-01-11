Информация о том, что Трусова исполнит один четверной на ЧЕ, не соответствует действительности

Российская фигуристка Александра Трусова не заявляла один четверной лутц на произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года.

Контент на сайте ИСУ генерируется автоматически — по последнему старту. На Гран-при в Америке Трусова прыгнула в произвольной программе только четверной лутц, поэтому в заявке значится один элемент ультра-си.

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в Таллине (Эстония).

Ранее Роднина рассказала, смогут ли Тарасова и Морозов побороться с парами, которые тренируются у Москвиной.