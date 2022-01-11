Информация о том, что Трусова исполнит один четверной на ЧЕ, не соответствует действительности

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Российская фигуристка Александра Трусова не заявляла один четверной лутц на произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года.
Информация о том, что Трусова исполнит один четверной на ЧЕ, не соответствует действительности
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

Контент на сайте ИСУ генерируется автоматически — по последнему старту. На Гран-при в Америке Трусова прыгнула в произвольной программе только четверной лутц, поэтому в заявке значится один элемент ультра-си.

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 10 по 16 января 2022 года в Таллине (Эстония).

Ранее Роднина рассказала, смогут ли Тарасова и Морозов побороться с парами, которые тренируются у Москвиной.

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