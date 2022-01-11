Роднина рассказала, смогут ли Тарасова и Морозов побороться с парами Москвиной

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась ожиданиями от выступления российских пар на чемпионате Европы.
Роднина рассказала, смогут ли Тарасова и Морозов побороться с парами Москвиной
  • РИА Новости

«Могут ли Тарасова и Морозов навязывать конкуренцию парам Москвиной? Всегда можно и нужно бороться. У Тарасовой и Морозова хорошие программы с достаточным уровнем сложности. Вся борьба будет зависеть от них самих», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Она также назвала пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов мировыми лидерами, которые должны подтверждать свой статус на чемпионате Европы.

Турнир стартует 12 января 2022 года. От России в парах выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Ранее Роднина назвала имена тех, кто составит конкуренцию Валиевой на ЧЕ.

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