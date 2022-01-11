Роднина рассказала, смогут ли Тарасова и Морозов побороться с парами Москвиной
- РИА Новости
«Могут ли Тарасова и Морозов навязывать конкуренцию парам Москвиной? Всегда можно и нужно бороться. У Тарасовой и Морозова хорошие программы с достаточным уровнем сложности. Вся борьба будет зависеть от них самих», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Она также назвала пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов мировыми лидерами, которые должны подтверждать свой статус на чемпионате Европы.
Турнир стартует 12 января 2022 года. От России в парах выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Ранее Роднина назвала имена тех, кто составит конкуренцию Валиевой на ЧЕ.