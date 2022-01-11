Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.
Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию
  • РИА Новости

«У наших девушек нет конкуренции на чемпионате Европы. Ожидаю, что первые три места, как уже сложилось исторически, будут разделены между нашими спортсменками», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее Авербух назвал свою фаворитку в женском одиночном катании на ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить