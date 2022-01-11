Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

«У наших девушек нет конкуренции на чемпионате Европы. Ожидаю, что первые три места, как уже сложилось исторически, будут разделены между нашими спортсменками», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

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