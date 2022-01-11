Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию
- РИА Новости
«У наших девушек нет конкуренции на чемпионате Европы. Ожидаю, что первые три места, как уже сложилось исторически, будут разделены между нашими спортсменками», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».
В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.
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