Авербух назвал свою фаворитку в женском одиночном катании на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух, продюсер и хореограф, поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы.

«Камиле Валиевой сложно составить конкуренцию, но то, что в женском одиночном катании места с первого по третье займут наши девушки, — это 100 из 100», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

В женском одиночном катании сборную России на турнире представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы 2022 года стартует 12 января в Таллине (Эстония).

Ранее Авербух рассказал, на какое место могут рассчитывать Дэвис и Смолкин на ЧЕ.