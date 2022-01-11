Авербух рассказал, на какое место могут рассчитывать Дэвис и Смолкин на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух, продюсер и хореограф, поделился ожиданиями от выступления российских танцоров на чемпионате Европы.

«Дэвис и Смолкину важно набираться опыта на крупнейших соревнованиях. Думаю, что теоретически они могут рассчитывать на место ближе к концу первой десятки, но сейчас это не столь важно», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Он добавил, что при чистых прокатах Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны выиграть турнир. Он также пожелал Александре Степановой и Ивану Букину попасть на пьедестал почёта.

12 января стартует чемпионат Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине.

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