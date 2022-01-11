Косторная — о травме руки: не хочется остаться однорукой в 18 лет

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о ходе восстановления после травмы кисти руки.
Косторная — о травме руки: не хочется остаться однорукой в 18 лет
  • © Kathleen Michel/Alamy Live News
  • Gettyimages.ru

«Да не то чтобы сняли, есть осложнения, которые если недолечить, то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет. Не всё так просто, к сожалению», — написала Косторная в комментариях.

Ранее она выложила видео, где предстала без гипса. Подписчики фигуристки сразу засыпали девушку вопросами о заживлении травмы.

Напомним, что из-за повреждения Косторная снялась с чемпионата России и выбыла из борьбы за участие на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Леонова заявила, что за золото ЧЕ будут бороться Семененко и Кондратюк.

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