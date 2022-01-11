Леонова: за золото ЧЕ будут бороться Семененко и Кондратюк

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российских одиночников на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«За первое место однозначно будут бороться Семененко, Кондратюк. Очень рада, что Андрей Мозалёв примет участие в чемпионате Европы. Ему главное — откататься в полную силу и показать всё, что он умеет делать», — цитирует Леонову «Чемпионат».

Напомним, что в турнире примут участие Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда снялся с чемпионата Европы из-за травмы.

Соревнования пройдут в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января 2022 года.

Ранее Гербольдт заявила, что Коляда лишается потенциального титула на ЧЕ.