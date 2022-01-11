Леонова: за золото ЧЕ будут бороться Семененко и Кондратюк
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«За первое место однозначно будут бороться Семененко, Кондратюк. Очень рада, что Андрей Мозалёв примет участие в чемпионате Европы. Ему главное — откататься в полную силу и показать всё, что он умеет делать», — цитирует Леонову «Чемпионат».
Напомним, что в турнире примут участие Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда снялся с чемпионата Европы из-за травмы.
Соревнования пройдут в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января 2022 года.
Ранее Гербольдт заявила, что Коляда лишается потенциального титула на ЧЕ.