Гербольдт: Коляда лишается потенциального титула на ЧЕ

Короткая ссылка
Российский тренер Катарина Гербольдт отреагировала на пропуск Михаилом Колядой чемпионата Европы из-за травмы.
Гербольдт: Коляда лишается потенциального титула на ЧЕ
  • РИА Новости

«Михаил Коляда пропустит этот турнир. Травмы — это всегда плохо и обидно, но они дают возможность реализовать себя другим, показать свои возможности. Единственное — обидно, что он лишается потенциального титула», — цитирует Гербольдт «Известия».

Она добавила, что у российских одиночников хорошие шансы на турнире. По её мнению, парни демонстрируют стабильность и подбираются к уровню своих соотечественниц.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить