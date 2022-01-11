Гербольдт: Коляда лишается потенциального титула на ЧЕ

Российский тренер Катарина Гербольдт отреагировала на пропуск Михаилом Колядой чемпионата Европы из-за травмы.

«Михаил Коляда пропустит этот турнир. Травмы — это всегда плохо и обидно, но они дают возможность реализовать себя другим, показать свои возможности. Единственное — обидно, что он лишается потенциального титула», — цитирует Гербольдт «Известия».

Она добавила, что у российских одиночников хорошие шансы на турнире. По её мнению, парни демонстрируют стабильность и подбираются к уровню своих соотечественниц.

Напомним, что чемпионат Европы пройдёт с 12 по 16 января 2022 года в эстонском Таллине.

Ранее Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию.