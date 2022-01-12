На ЧЕ по фигурному катанию зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

На чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом.

«Да, случаи ковида есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая», — цитирует представителя оргкомитета ТАСС.

С 12 по 16 января 2022 года в Таллине пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. По итогам турнира будет определён состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Дюамель обратилась к ISU из-за оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста.