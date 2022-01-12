На ЧЕ по фигурному катанию зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
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«Да, случаи ковида есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая», — цитирует представителя оргкомитета ТАСС.
С 12 по 16 января 2022 года в Таллине пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. По итогам турнира будет определён состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
Ранее Дюамель обратилась к ISU из-за оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста.