На ЧЕ по фигурному катанию зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

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На чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине зафиксировали несколько случаев заражения коронавирусом.
На ЧЕ по фигурному катанию зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
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«Да, случаи ковида есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая», — цитирует представителя оргкомитета ТАСС.

С 12 по 16 января 2022 года в Таллине пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. По итогам турнира будет определён состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Дюамель обратилась к ISU из-за оскорбления Жулина в адрес небинарного фигуриста.

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