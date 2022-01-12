Кондратюк: выступление на ЧЕ-2022 даётся тяжелее, чем на чемпионате России
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«Было чуть-чуть тяжелее, чем в Питере. Не знаю, с чем связано. Не сильно, но я сам это почувствовал», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».
Он дал понять, что остался доволен прокатом короткой программы.
Кондратюк (99,6 балла) лидирует после исполнения короткой программы на ЧЕ-2022.
Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что не намерен извиняться за слова о небинарном спортсмене на Олимпиаде 2022 года в Пекине.