Кондратюк: выступление на ЧЕ-2022 даётся тяжелее, чем на чемпионате России

Россиянин Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Было чуть-чуть тяжелее, чем в Питере. Не знаю, с чем связано. Не сильно, но я сам это почувствовал», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».

Он дал понять, что остался доволен прокатом короткой программы.

Кондратюк (99,6 балла) лидирует после исполнения короткой программы на ЧЕ-2022.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что не намерен извиняться за слова о небинарном спортсмене на Олимпиаде 2022 года в Пекине.