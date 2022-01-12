Кондратюк: выступление на ЧЕ-2022 даётся тяжелее, чем на чемпионате России

Короткая ссылка
Россиянин Марк Кондратюк прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
Кондратюк: выступление на ЧЕ-2022 даётся тяжелее, чем на чемпионате России
  • Legion-Media

«Было чуть-чуть тяжелее, чем в Питере. Не знаю, с чем связано. Не сильно, но я сам это почувствовал», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».

Он дал понять, что остался доволен прокатом короткой программы.

Кондратюк (99,6 балла) лидирует после исполнения короткой программы на ЧЕ-2022.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что не намерен извиняться за слова о небинарном спортсмене на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить