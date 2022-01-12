Жулин отказался извиняться за оскорбления в адрес небинарного фигуриста
- Legion-Media
«Я уже пожалел, что вообще сказал это всё, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь», — цитирует Жулина Sport24.
Напомним, Жулин отказался комментировать участие американца Тимоти Ледюка в Олимпиаде в Пекине, назвав его уродом.
Ледюк выиграл чемпионат США в паре с Эшли Кэйн-Гриббл и выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине.