Жулин отказался извиняться за оскорбления в адрес небинарного фигуриста

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что не намерен извиняться за слова о небинарном спортсмене на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Жулин отказался извиняться за оскорбления в адрес небинарного фигуриста
  • Legion-Media

«Я уже пожалел, что вообще сказал это всё, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь», — цитирует Жулина Sport24.

Напомним, Жулин отказался комментировать участие американца Тимоти Ледюка в Олимпиаде в Пекине, назвав его уродом.

Ледюк выиграл чемпионат США в паре с Эшли Кэйн-Гриббл и выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Небинарные люди не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на ОИ в Пекине.

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