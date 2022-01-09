В ФФККР рассказали, сколько времени понадобится Коляде на восстановление от травмы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о ситуации с травмой Михаила Коляды, из-за которой спортсмен вынужден был сняться с чемпионата Европы в Таллине.

«Прежде всего мы надеемся, что Михаил достаточно быстро восстановится. Сколько времени ему на это потребуется? Вряд ли скажу точно, но думаю, что в районе шести-семи дней. Насколько это плохо? Каждый спортсмен и тренер ставит своей задачей участие в таком крупнейшем соревновании, как чемпионат Европы, который для европейцев является одним из главных турниров в сезоне. Потому это не очень хорошо, но будем надеяться, что он восстановится и будет готовиться дальше», — цитирует Когана Sport24.

Россию в мужском одиночном катании на чемпионате Европы представят Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

Ранее сообщалось, что Мозалёв заменит травмировавшегося Коляду на чемпионате Европы.