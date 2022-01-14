Мозалёв не смог чисто исполнить произвольную программу на ЧЕ-2022

Короткая ссылка
Россиянин Андрей Мозалёв исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония). 
Мозалёв не смог чисто исполнить произвольную программу на ЧЕ-2022
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга начал с отличного каскада из тулупов 4 — 3, затем пытался скрутить квад-сальхов, но получилось только три оборота и степ-аут. В конце исполнил лишний тройной сальхов. 

Россиянин получил от судей 165,93 балла. В сумме — 265,69. В итоге он занял четвёртое место.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить