Мозалёв не смог чисто исполнить произвольную программу на ЧЕ-2022
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18-летний фигурист из Санкт-Петербурга начал с отличного каскада из тулупов 4 — 3, затем пытался скрутить квад-сальхов, но получилось только три оборота и степ-аут. В конце исполнил лишний тройной сальхов.
Россиянин получил от судей 165,93 балла. В сумме — 265,69. В итоге он занял четвёртое место.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы.