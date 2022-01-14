Мозалёв не смог чисто исполнить произвольную программу на ЧЕ-2022

Россиянин Андрей Мозалёв исполнил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга начал с отличного каскада из тулупов 4 — 3, затем пытался скрутить квад-сальхов, но получилось только три оборота и степ-аут. В конце исполнил лишний тройной сальхов.

Россиянин получил от судей 165,93 балла. В сумме — 265,69. В итоге он занял четвёртое место.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы.