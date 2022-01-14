Кондратюк — о победе на ЧЕ: не очень доволен, хотел кататься более эмоционально
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
«Доволен исполненными элементами, но не очень понравилось катание. Хотел, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России. Это не удалось», — цитирует РИА Новости Кондратюка.
18-летний фигурист из Подольска завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — Денис Васильев (272,08) из Латвии.
Ранее сообщалось, что появилось видео произвольной программы чемпиона Европы Кондратюка.