Кондратюк — о победе на ЧЕ: не очень доволен, хотел кататься более эмоционально

Россиянин Марк Кондратюк оценил своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).

«Доволен исполненными элементами, но не очень понравилось катание. Хотел, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России. Это не удалось», — цитирует РИА Новости Кондратюка.

18-летний фигурист из Подольска завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — Денис Васильев (272,08) из Латвии.

Ранее сообщалось, что появилось видео произвольной программы чемпиона Европы Кондратюка.