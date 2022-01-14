Мозалёв заявил, что сделал почти всё для попадания на Игры-2022
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«Конечно, я хочу на Олимпиаду, всё решать будет федерация. Однако я не думаю, что всё сделал для этого, точнее, сделал для этого не всё, что хотел», — цитирует ТАСС Мозалёва.
18-летний фигурист из Санкт-Петербурга признался, что расстроен прокатом произвольной программы. Он подчеркнул, что будет дальше усердно работать, чтобы улучшить свои результаты.
Мозалёв лидировал после короткой программы, но в итоге занял четвёртое место. Фигурист набрал по сумме двух программ 265,69 балла.
Россиянин Марк Кондратюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — Денис Васильев (272,08) из Латвии.
Ранее сообщалось, что Семененко не справился с контентом в произвольной программе ЧЕ.