Щербакова: успешный прокат в произвольной программе — не случайность

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Чемпионка мира Анна Щербакова не считает случайностью своё успешное выступление в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

«После приезда у меня были в целом неплохие тренировки. Нужно было адаптироваться ко льду. После короткой программы был день, когда надо было прийти в себя. Не могу сказать, что у меня были большие проблемы с формой. Нынешний прокат — не случайность, не что-то из ряда вон выходящее», — сказала Щербакова после выступления.

Она отметила, что хотела вернуть себе уверенность после неудачной короткой программы и контролировала каждую мелочь до завершения выступления в произвольной.

Щербакова чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за неё от судей 168,37 балла. Таким образом, 17-летняя спортсменка набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и завоевала серебро соревнований. 

Ранее Щербакова призналась, что ей было тяжело морально после короткой программы.

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