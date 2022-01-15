Щербакова: до произвольной программы казалось, что это два худших дня в моей жизни

Чемпионка мира Анна Щербакова поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Поняла для себя, что после финальной позы положительные эмоции перекрывают всё, что было до этого. До проката мне казалось, что это два худших дня в моей жизни. Что я не могу это пережить. Было много ненужных мыслей. А после проката поняла, что всё не так страшно», — сказала Щербакова после проката.

По её словам, ей было морально тяжело после падения в короткой программе. Она призналась, что даже потеряла уверенность в себе.

«Просто доживала это время до провала — такие были мысли. Повезло, что был этот день перерыва между прокатами. Плохие мысли кружились в голове вчера, а перед самой произвольной я вышла уже в настроении на хороший прокат», — добавила ученица Этери Тутберидзе.

Щербакова чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за неё от судей 168,37 балла. Таким образом, 17-летняя спортсменка набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и завоевала серебро соревнований.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал незабываемым выступление Щербаковой в произвольной программе.