Ягудин назвал незабываемым выступление Щербаковой в произвольной программе

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от произвольной программы чемпионки мира Анны Щербаковой на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

«Лучшая на планете — и этим всё сказано. Даже не понимаю, как она это делает. Что творится на трибунах... Анечка, браво! Когда всё сделано абсолютно чистейшим образом, что ещё сказать? Это было незабываемо. Это было круто, супер», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Щербакова чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за неё от судей 168,37 балла. Таким образом, 17-летняя спортсменка набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и завоевала серебро соревнований. 

Ранее Ягудин поздравил Камилу Валиеву после произвольной программы с победой на чемпионате Европы.

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