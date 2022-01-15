Ягудин поздравил Валиеву после произвольной программы с победой на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о произвольной программе российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине.

«И вот новая чемпионка Европы. Поздравляем Камилу. Здесь даже не нужно спорить или ставить знаки вопроса. Да, сегодня не всё получилось. Сегодня не было стопроцентной уверенности. Мы видели, насколько роскошной она может быть», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он отметил, что Валиева в целом сделала тройной аксель, несмотря на падение. По его мнению, у юной спортсменки просто соскочила нога.

«Вновь хочется выйти, взять на руки Камилу Валиеву и отнести её на пьедестал почёта», — добавил Ягудин.

Валиева получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла. Она упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине.