Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине

Россиянка Камила Валиева завоевала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Камила Валиева

AP

© Alexander Zemlianichenko

Напомним, что на этом первенстве она установила мировой рекорд в коротком прокате. Второе место заняла её соотечественница — действующая чемпионка мира Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула ещё одна россиянка — Александра Трусова (234,36). Таким образом, весь пьедестал почёта заняли отечественные фигуристки. Ранее сообщалось, что Валиева сделала три четверных прыжка в произвольной программе, но упала с тройного акселя.