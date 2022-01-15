Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине
- Камила Валиева
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
Напомним, что на этом первенстве она установила мировой рекорд в коротком прокате.
Второе место заняла её соотечественница — действующая чемпионка мира Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула ещё одна россиянка — Александра Трусова (234,36).
Таким образом, весь пьедестал почёта заняли отечественные фигуристки.
Ранее сообщалось, что Валиева сделала три четверных прыжка в произвольной программе, но упала с тройного акселя.