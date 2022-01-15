Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине

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RT
Россиянка Камила Валиева завоевала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. 15-летняя спортсменка получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине
  • Камила Валиева
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Напомним, что на этом первенстве она установила мировой рекорд в коротком прокате.

Второе место заняла её соотечественница — действующая чемпионка мира Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула ещё одна россиянка — Александра Трусова (234,36). 

Таким образом, весь пьедестал почёта заняли отечественные фигуристки.

Ранее сообщалось, что Валиева сделала три четверных прыжка в произвольной программе, но упала с тройного акселя.

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