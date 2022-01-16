Трусова заявила, что всегда будет пытаться исполнять максимально сложные программы

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Настроение у меня всегда нормальное. Хочу чисто откатать короткую и произвольную программы. Место для меня не важно. Лутц, возможно, не получился из-за того, что перед ним не получился тулуп», — сказала Трусова после проката.

Она отметила, что у неё мог сбиться темп катания после падения. При этом спортсменка хорошо себя чувствует и ей ничего не мешает.

«С каждым днём мне всё лучше — набираю форму, восстанавливаюсь после травмы. Я ни с кем не борюсь, выступаю сама с собой. В любом случае я буду прыгать максимум на момент соревнований», — подчеркнула фигуристка.

Трусова в произвольной программе упала с четверных тулупа и лутца, но чисто исполнила флип и сальхов в четыре оборота. Таким образом, 17-летняя спортсменка получила от судей за произвольную программу 159,23 балла, а по итогам двух прокатов набрала 234,36 балла и завоевала бронзу соревнований.

Ранее хореограф Илья Авербух ответил, стоит ли Трусовой облегчать контент на Олимпиаде.