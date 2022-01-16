Авербух ответил, стоит ли Трусовой облегчать контент на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, стоит ли российской фигуристке Александре Трусовой облегчать свой контент на Играх в Пекине.

«Тренеру, конечно, виднее. Этери Георгиевна — большой стратег, и я уверен, что решение будет принято. На Олимпийских играх есть смысл чуть облегчить контент, но для Саши четверные прыжки — это её козырные карты. Без них ей сложнее бороться, так как в других компонентах она уступает соперницам. Это не просто её бравада и погоня за пятью прыжками, это её способ соревноваться», — сказал Авербух RT.

Ранее Авербух заявил, что у него не было сомнений, что три российских фигуристки будут на пьедестале чемпионата Европы.