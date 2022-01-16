Ягудин о Трусовой: никто из мужчин не решается на такую сложность

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Эмоциональный выдался прокат. Не снижает планки для себя никогда — упала, не упала, в какой кондиции, в какой форме. Она просто как танк идет вперёд», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он отметил, что даже с падениями прокат Александры выглядел шикарно.

«Никто из мужчин не решается на такую сложность. Да они и не умеют. Только единицы способны на такое на мировой арене», — добавил эксперт.

Трусова в произвольной программе упала с четверных тулупа и лутца, но чисто исполнила флип и сальхов в четыре оборота. Таким образом, 17-летняя спортсменка получила от судей за произвольную программу 159,23 балла, а по итогам двух прокатов набрала 234,36 балла и завоевала бронзу соревнований.

Ранее Ягудин назвал незабываемым выступление Анны Щербаковой в произвольной программе.

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