Щербакова призналась, что на ЧЕ в Таллине впервые не читала новости о себе

Чемпионка мира Анна Щербакова призналась, что на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине впервые не читала новости о себе.

«Прокат всё равно был нервный. Понимала, что если отвлекусь хоть на секунду, то потеряю контроль. На меня давил не столько отбор на Олимпиаду… На чемпионате России таких мыслей не было. Именно к чемпионату Европы всё так накалилось. Признаюсь, впервые я не читала новости о себе. Наверное, это отсекается с опытом», — сказала Щербакова после произвольной программы.

При этом она не считает, будто что-то поменялось за два дня между прокатами. Кроме того, россиянка подчеркнула, что её контент всегда зависит от её формы, а не от важности турнира.

«В нынешних условиях понимала, что нужен такой набор. На сегодняшний день я довольна собой. На тренировках мы пробуем разные варианты, но конечный вариант всегда берется исходя из моей формы», — добавила Анна.

Щербакова чисто исполнила программу с четверным флипом, получив за неё от судей 168,37 балла. Таким образом, 17-летняя спортсменка набрала по сумме двух прокатов 237,42 балла и завоевала серебро соревнований.

Ранее чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова выразила уверенность, что для российских фигуристок чемпионат Европы был скорее проверкой перед Олимпиадой.