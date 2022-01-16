Попова: для российских фигуристок чемпионат Европы был скорее проверкой

Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова отреагировала на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

«Для наших девчонок этот чемпионат Европы был скорее проверкой для себя самих. Не думаю, что Камила сильно расстроена из-за своей ошибки. Это была возможность перед Олимпиадой посмотреть, где и какие есть недочёты, где нужно что-то исправить. Да, это была не совсем та Камила, которую мы привыкли видеть, но я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Задел в короткой программе помог ей выиграть. Думаю, что к Олимпиаде она всё исправит», — сказала Попова RT.

Она также отметила спортивный характер Щербаковой, которая смогла собраться в трудный момент и выдать невероятный прокат по энергетике.

«Эта тройка — Валиева, Щербакова, Трусова — показала сейчас достойное и сильное катание. У всех бывают ошибки, со всеми это случается, но у них самый сложный технический набор в мире. Так что думаю, что эта тройка так и останется нетронутой перед Олимпиадой... Я бы лично разбила девчонок для командного турнира на Олимпиаде, потому что они всё-таки молодые. Им нужно дать возможность отдохнуть. Катать четыре программы на таком серьёзном турнире очень сложно», — добавила Попова.

Ранее Александра Трусова заявила, что всегда будет пытаться исполнять максимально сложные программы.