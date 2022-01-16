Валиева заявила, что у неё не всё получилось в произвольной программе

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём выступлении в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Публика здесь очень хорошая, все очень хорошо поддерживают. Когда ты выходишь на лёд, ты понимаешь: тебя любят. Сегодня был рабочий прокат, не всё получилось. Постаралась включить чуть больше эмоций, это немного помешало, я пыталась чувствовать себя спокойно», — сказала Валиева на пресс-конференции.

Валиева во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла. 15-летняя спортсменка впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы.

Ранее тренер Александр Жулин назвал Валиеву явлением в фигурном катании.