Жулин назвал Валиеву явлением в фигурном катании

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Двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер Александр Жулин отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине.

«У меня есть ощущение, что Валиева была немножко уставшей, но к Олимпиаде она подойдёт во всей красе. При этом ей и так всего хватило для победы. Валиева — это явление в фигурном катании», — сказал Жулин RT.

Кроме того, специалист подчеркнул, что безумно рад за завоевавшую серебро Анну Щербакову

«На неё вылилось столько хейта после короткой программы. У нас любят просто уничтожить человека за один неудачный прокат. Сегодня она каталась чистейше и показала, что она неспроста чемпионка мира. У неё мужской характер, она настоящий лидер и чемпион. Я ей желаю только всего самого хорошего, потому что Аня — это монстр в хорошем смысле», — добавил Жулин.

Ранее чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова выразила уверенность, что для российских фигуристок чемпионат Европы был скорее проверкой.

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