«Лидер нашей мужской команды»: в России восторженно встретили победу Кондратюка на ЧЕ по фигурному катанию

Яркая победа Марка Кондратюка на чемпионате Европы восхитила специалистов мира фигурного катания. Дебютант соревнований справился с волнением и выдал превосходный прокат, доказав, что по праву считается первым номером российской сборной. По мнению Елены Буяновой, в нашей стране давно не было такого виртуозного одиночника. Но сам фигурист отнесся к победе достаточно сдержанно, заявив, что не ожидал золотой медали.

«Хотел кататься более эмоционально»

Марк Кондратюк стал единственным среди российских фигуристов, кто справился с напряжением чемпионата Европы и продемонстрировал два чистых проката. После короткой программы в Таллине лидировали сразу трое россиян, что не могло не наложить эмоциональный отпечаток на их выступление. Как признался 18-летний Кондратюк, занимавший промежуточное второе место с небольшим отставанием от лидера, в перерыве между двумя программами он сильно переживал, но потом «устал нервничать». При этом произвольная далась ему тяжело ещё и физически: после пятого прыжка силы иссякли, и остаток программы пришлось докатывать на морально-волевых.

Поэтому спортсмен заметил, что удовлетворён технической стороной своего выступления, но не выразительностью.

«Я доволен своими элементами, но не очень доволен своим катанием. Я хотел, чтобы оно было более эмоциональным, наверное, как на чемпионате России, но этого показать не удалось. Не знаю, как смотрелось со стороны, я отталкиваюсь чисто от своих ощущений», — заявил фигурист после проката.

При этом он признался, что победа стала для него приятным сюрпризом.

«Это было неожиданно. Я просто надеялся попасть в тройку. На чемпионате России у меня были такие же надежды. Случилось чудо! Здорово, что мне удалось выступить на более высоком уровне, чем раньше», — сказал Марк на пресс-конференции.

Также он отметил, что не задумывается о возможности попадания в командный турнир на Олимпиаде в Пекине, даже несмотря на две победы подряд — на чемпионатах России и Европы. Фигурист подчеркнул, что его дело — кататься, а «люди сами решат», заслуживает ли он дополнительной возможности проявить себя на Играх. Помимо этого, свежеиспечённый чемпион Европы, отвечая на вопрос о повышении стабильности катания, заметил, что для него это сложная тема.

«Чтобы быть конкурентоспособным на мировом уровне, как минимум нужно кататься так же и усложнять контент. Но готов ли я в течение этого сезона, сказать не могу», — признался он.

«Кондратюк — гигант!»

Российские специалисты сошлись во мнении, что уроженец Подольска в Таллине продемонстрировал поистине чемпионское катание: сильное, уверенное и виртуозное.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова напомнила, что Марк завоевал титул, будучи дебютантом турнира такого уровня.

«Кондратюк — гигант! Выиграл чемпионат Европы с первого раза. Поздравляю Марка, его тренера, да и всю сборную!» — цитирует специалиста «Чемпионат».

Наталья Бестемьянова назвала катание воспитанника столичной школы ЦСКА «фантастикой», а Елена Буянова в свою очередь заявила, что в российском фигурном катании, наконец, появился выдающийся одиночник.

«Я поздравляю нашего Марка и Светлану Соколовскую! Выиграв чемпионат России, он доказал, что является лидером нашей мужской команды. Давно у нас не было такого эмоционального и виртуозного одиночника. Браво, Марк!» — отметила тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

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В отличие от парного катания, где лидерство трёх российских дуэтов было неоспоримо, и вопрос заключался лишь в том, в каком порядке они расположатся на пьедестале почёта, в мужском турнире не было явных фаворитов, благодаря чему во дворце спорта «Тондираба» развернулась бескомпромиссная и непредсказуемая борьба.

«Очень приятно, что Марк выиграл в условиях такой высокой конкуренции. Потому что чемпионаты Европы обычно проходят скучно, а в Таллине на этот раз было настоящее соперничество. Поэтому Марк вдвойне молодец», — подчеркнула Буянова.

Её коллега Евгений Рукавицын признался, что насладился этим «ощущением борьбы, которое вдохновляет на дальнейшую работу».

«Это была борьба мужчин. Борьба с нервами, борьба с элементами», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Помимо этого он отметил высокий вклад в победу Кондратюка его тренера Светланы Соколовской, под руководством которой фигурист занимается уже много лет.

«Это блестящая работа, и она была сделана во всех направлениях — и по элементам было всё здорово, и была проведена работа психологического характера. Марк выходил пятым в группе сильнейших после двух блестящих прокатов соперников, он не мог не знать об этом, и сделать во второй половине программы два четверных сальхова — это дорогого стоит», — сказал Рукавицын.

А бывшая фигуристка Катарина Гербольдт подчеркнула, что Кондратюк выдержал давление и доказал всем: сейчас он — лучший фигурист страны.

«Ни у кого не было сомнений, что он номер один в России на сегодняшний день», — сказала она.

«Не знаю, наработал или нет на Олимпиаду, но все силы отдал»

Ещё два российских фигуриста, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко, входившие в тройку лучших по итогам короткой программы, в произвольной выступили не блестяще и заняли на турнире итоговые четвёртое и пятое места соответственно. Оба спортсмена остались недовольны своими выступлениями и итоговыми результатами, особенно с учётом того, что именно на чемпионате Европы решалась судьба последней, третьей путёвки на Олимпиаду.

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«Расстроен, что даже не попал в тройку. Не считая сальхова, прокатал неплохо. Буду работать дальше и совершенствоваться. Если смотреть чемпионат России, я тоже там не так чтобы отжёг. Сейчас почти так же откатал, только не сделал сальхов», — поделился своими впечатлениями от проката Мозалёв, занимавший после короткой программы первое место.

По его словам, в борьбе за попадание в олимпийскую сборную он хотел бы сделать больше, но теперь от него уже ничего не зависит.

«По Олимпиаде у меня никаких мыслей. Всё будет решать федерация. Конечно, я хочу на Игры. Не всё сделал ради попадания в Пекин. Может всё, что нужно, но не всё, что хотел», — сказал 18-летний спортсмен.

Семененко в свою очередь после проката заявил, что для хорошего выступления ему не хватило «всего по чуть-чуть».

По его словам, тренер Алексей Мишин по горячим следам уже указал ему на «определённые вещи», над которыми нужно поработать, чтобы в будущем не допускать таких ошибок. Помимо этого, фигурист, так же как и Мозалёв, отметил, что выступал с надеждой отобраться в сборную.

«Все тут думают об Олимпиаде. Кто не хочет на неё? Не знаю, наработал или нет на Олимпиаду, но все силы отдал. С короткой программой справился, а с произвольной — нет», — сказал Евгений.

Наталья Бестемьянова, оценивая выступление россиян, подчеркнула, что, несмотря на результат, чемпионат Европы станет для них хорошим опытом.

«Я всегда говорила: нельзя ничего ожидать, они должны собраться и откатать — это сложный процесс. Всё равно у наших ребят очень высокие места. Это огромный опыт для таких молодых спортсменов», — сказала она.

Теперь перед тренерским советом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стоит непростая задача: решить, кому отдать путёвку в Пекин. На стороне подопечного Кирилла Давыденко результаты нынешнего сезона — он дважды обыграл конкурента в очном противостоянии, а в пользу ученика Алексея Мишина говорит чуть больший опыт.

«Если их сравнивать по опытности, то Семененко участвовал в чемпионате мира. Но сейчас не хотелось бы рассуждать, кто лучше, кто хуже. Мы таким образом многих наших мальчиков можем перебрать. Семененко бы я отдала предпочтение, если бы не было такого проката в пятницу. Я была уверена, что в нужный момент он соберётся, зубами прыжки цепляет, а сегодня «бабочка». Хуже некуда, лучше падай. Обидно за него», — поделилась своим мнением заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган сразу по окончании турнира отказался обсуждать состав на Олимпиаду.

«Станет ли больше головной боли при определении тройки для участия в Играх? Это не вопрос для нынешнего момента», — сказал он РИА Новости.