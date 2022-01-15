Победное возвращение: Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ в танцах на льду, у Степановой и Букина серебро

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов отстояли титул чемпионов Европы на турнире в Таллине. Вслед за ритм-танцем они выиграли и произвольный прокат, набрав в сумме 217,96 балла. Подопечные Александра Жулина выступали после пропущенного из-за травмы первенства страны. Второе место на ЧЕ с личным рекордом завоевали Александра Степанова и Иван Букин, сумевшие опередить итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Дебютанты соревнований Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали седьмыми.

В первой половине этого сезона всё шло к тому, чтобы основное противостояние в танцах на льду проходило ровно так же, как два года назад, то есть свелось к дуэли между четырёхкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис — Гийомом Сизероном и Викторией Синициной — Никитой Кацалаповым, отобравшими у французов высший европейский титул в 2020-м. Спустя год российские танцоры победили на чемпионате мира, но яркость той победы несколько приглушало отсутствие лидеров. Габриэла и Гийом решили пропустить сезон из-за проблем, связанных с пандемией COVID-19, но на фоне триумфа россиян очень хотелось верить, что безоговорочная гегемония этого дуэта вот-вот завершится.

Реальность оказалась не слишком радужной. В серии Гран-при нынешнего сезона французы по-прежнему выглядели предпочтительнее кого бы то ни было. Правда, очной борьбы с Синициной и Кацалаповым у них не случилось: сначала из-за пандемии был отменён финал Гран-при, а потом стало известно, что Пападакис и Сизерон приняли решение пропустить континентальное первенство, чтобы свести к минимуму риск подцепить вирус перед Олимпиадой.

И кто бы мог предположить, что действующих чемпионов мира будет ждать в Таллине жесточайшее «внутреннее» противостояние с двукратными чемпионами России Александрой Степановой и Иваном Букиным?

Год назад ничто не предвещало столь стремительного сближения двух российских пар. Разница между ними на мировом первенстве составила более 12 баллов, да и вообще Синицина и Кацалапов выглядели на тех соревнованиях как представители другой лиги по сравнению со всеми участниками танцевального турнира. Просто потом последовала цепочка мелких событий, которые в совокупности привели к тому, что силы двух ведущих российских пар на глазах стали выравниваться.

Когда Синицина и Кацалапов готовились к чемпионату Европы в Граце (тому самому, который им предстояло выиграть), их тренер Александр Жулин сказал, что в обиходе группы появился термин «кататься на сохранении», то есть выполнять всё предельно осторожно, не допуская технических ошибок и не позволяя эмоциям негативно повлиять на результат. После победы фигуристов в Стокгольме было очень трудно отделаться от ощущения, что, завоевав высший титул, они продолжают «кататься на сохранении»: не слишком стремятся рисковать, пробовать что-то новое, словом, продолжать чем-то удивлять и двигаться вперёд. К этому добавились достаточно серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего Виктория и Никита были вынуждены пропустить чемпионат России.

Степановой и Букину было проще уже в силу того, что у них перед глазами постоянно был ориентир и желание как минимум его достичь, а как максимум — превзойти. Сезон у дуэта, тренирующегося у Ирины Жук и Александра Свинина, тоже складывался непросто. Пришлось бороться как с травмами, так и с болезнями, но в декабре фигуристы и их тренерский штаб сделали очень правильный ход — привлекли к работе двух очень сильных танцевальных специалистов — Николая Морозова и Алексея Горшкова.

Возможно, как раз благодаря этому и короткий, и произвольный танцы пары заиграли новыми красками. То, что в Таллине разница между двумя дуэтами в ритм-танце составила всего 1,44 балла, говорило само за себя.

Ещё одной причиной прогресса второй российской пары можно было считать и то, что на протяжении всех последних сезонов Саша и Иван постоянно кому-то проигрывали и постоянно ломали голову, за счёт чего могут стать лучше. Синицина и Кацалапов оказались в этом плане в гораздо более сложной ситуации: вместе с тренерами они затратили так много сил, чтобы нагнать французов и превзойти их, что им совершенно объективно требовалось время, чтобы перевести дух. Возможно, как раз поэтому произвольный танец олимпийского сезона получился не самой яркой работой Жулина-постановщика. Прямого сравнения с главными соперниками Вика и Никита избежали, снявшись с чемпионата страны после ритм-танца, но и без того было понятно, что соперничество между дуэтами уже на чемпионате Европы может оказаться более чем плотным.

Так всё и произошло. Степанова и Букин в очередной раз идеально справились с прокатом и выполнили свою главную задачу — уверенно обошли итальянцев Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри. В противостоянии с чемпионами мира они остались вторыми, совсем по чуть-чуть уступив в каждой из составляющих: в базовой сложности танца (потеряли уровень в дорожке на одной ноге) и в баллах за компоненты, где у Синициной и Кацалапова оказалось пять десяток.

Итоговое преимущество чемпионов мира в произвольном танце составило 3,32 балла, но мнения членов судейской бригады разделились: по версии французского и английского арбитров, Степанова и Букин исполнили свой танец лучше чемпионов и вполне заслуживали того, чтобы быть первыми.

Если не лезть в технические дебри, можно констатировать коротко: за три недели до Олимпийских игр у России есть две равнозначные пары, каждая из которых способна стать украшением командного турнира. Да и личного тоже.