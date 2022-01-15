Бестемьянова назвала колоссальным успехом две медали ЧЕ в танцах на льду

Чемпионка и серебряная призёрка Олимпийских игр Наталья Бестемьянова высказалась о медалях российских фигуристов в танцах на льду на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Слава богу, что Никита вышел и откатался с травмой. Большая удача, что всё сложилось как надо. Пусть многие говорят, что они выступали на чемпионате Европы в отсутствие главных соперников — Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но это никак не влияет. Ребята одержали победу на первенстве континента, а Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место. Колоссальный успех и наши поздравления», — заявила Бестемьянова в беседе с RT.

По её мнению, не стоит мерить российскую пару с французским дуэтом по баллам перед стартом зимней Олимпиады.

«Такой подход абсолютно не работает. Люди должны физически выйти и откататься под тем давлением и стрессом, которые будут на Олимпиаде. И вот там мы уже увидим реальный результат», — пояснила Бестемьянова.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы. Российские фигуристы по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла.

Серебряные медали завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20 балла).

Ранее Волосожар заявила, что Синицина и Кацалапов доказали, что они лучшие.